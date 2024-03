Die Freie Wählergruppe (FWG) Hambach geht mit Ernst Weinbach an der Spitze einer 15-köpfigen Liste in die Wahl zum Ortsbeirat am 9. Juni. Der Landschaftsarchitekt kandidiert zudem als Ortsvorsteher in dem Weindorf. Auf Platz zwei der Liste für den Ortsbeirat steht Michael Döring, gefolgt von Christian Müller. Außerdem hat die FWG Hambach ihren Vorstand neu gewählt: Vorsitzender ist Weinbach, sein Stellvertreter ist Christian Müller. Zum Schriftführer bestimmten die Mitglieder Michael Döring.