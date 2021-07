Die FWG-Fraktion im Neustadter Stadtrat spricht sich für eine Tempo-40-Strecke zur Probe auf der Bundesstraße 38 aus. Laut einem Antrag der Fraktion zur Stadtratssitzung am Dienstagabend im Saalbau soll die Stadtverwaltung prüfen, ob eine solche Teststrecke in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Mobilität in der Ludwig- und Maximilianstraße realisiert werden kann. Sie könnte zwischen den Knotenpunkten Seilerbahn und Rosengarten verlaufen. Die Testphase solle nicht weniger als zwei Jahre dauern, begleitet von entsprechenden Messungen und Ampelschaltungen auf der 1,5 Kilometer langen Strecke, so die Fraktion. Sie erhofft sich davon Erkenntnisse über den Verkehrsfluss, einen Gewinn an Verkehrssicherheit sowie die Reduzierung von Schadstoffen und Lärm.