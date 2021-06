Der Ortsbeirat Lachen-Speyerdorf soll in seiner Sitzung am 29. Juni die Instandsetzung der Bushaltestelle in der Straße Rittersbüschel auf den Weg bringen. Das fordert die FWG mit einem Antrag. Die Fraktion beklagt, dass sich der Boden in der Haltestelle (Fahrtrichtung Neustadt) um mehrere Zentimeter abgesenkt habe, sodass sich Regenwasser direkt unter den Sitzplätzen ansammele und man diese bei Regen kaum nutzen könne. Außerdem fehle seit Monaten eine Glasverkleidung an der Haltestelle.