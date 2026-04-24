Die FWG Gimmeldingen hat einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist laut Mitteilung Daniel Utech und Stefan Brenner sein Stellvertreter. Daniel Utech ist bereits seit 20 Jahren politisch engagiert und war lange Jahre Mitglied im Jugendgemeinderat Haßloch tätig. Aktuell ist er stellvertretendes Mitglied im Umwelt, Schulträger und Jugendhelferausschuss.

Der neue stellvertretende Vorsitzende Stefan Brenner ist laut Pressemitteilung unter anderem bereits seit einigen Jahren Mitglied im Verkehrs- und Verschönerungsverein Gimmeldingen. Für den neuen Vorstand sei es ein besonderes Anliegen sich stärker für die sozialen Interessen der Bürger einzusetzen, insbesondere der Kita, Schule und in der Kultur, heißt es. Als neuer Schriftführer wurde Gerhard Ferckel einstimmig gewählt. Der bisherige Vorsitzende Rainer Staab ist laut Mitteilung nach über zwölf Jahren zurückgetreten, werde aber die FWG weiter unterstützen.