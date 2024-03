Die Freie Wählergruppe (FWG) in Diedesfeld hat ihre Bewerberliste für die Kommunalwahlen am 9. Juni aufgestellt. Die Ortsgruppe schickt zwölf Kandidaten ins Rennen: Auf Platz eins steht der aktuelle Ortsvorsteher Volker Lechner, auf Rang zwei Helmut Jäger, gefolgt von Stefan Krumm-Dudenhausen auf Platz drei. Am Freitag, 15. März, lädt der Ortsverein zum Kennenlernen ab 18 Uhr „Uff en Schoppe beim Volker“ – gemeint ist Lechner – in die Lauterstraße 3.