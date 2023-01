Der Lambrechter Carsten Schindler ist zum Vorsitzenden der FWG der Talgemeinden gewählt worden. Der bisherige Vorsitzende, der Lindenberger Philipp Fuchs, kandidierte nicht mehr.

Fuchs begründete seine Entscheidung damit, dass er aufgrund einer beruflichen Weiterqualifizierung wenig Zeit habe. Er könne nicht die Zeit aufbringen, die angesichts der Kommunalwahl im kommenden Jahr erforderlich wäre. Fuchs kündigte an, dass er bei der Kommunalwahl nicht ganz vorne kandidieren wolle.

Es gelte nun, zu einem „Sprint“ zur Vorbereitung der Kommunalwahl anzusetzen, so Schindler. Er sagte, dass die Homepage der FWG der Talgemeinden überarbeitet werden soll. Auch solle die Kommunikation zwischen den vier Ortsverbänden der FWG in der Verbandsgemeinde Lambrecht verbessert werden. Ebenso die Kontakte zur FWG auf Kreis- und Landesebene und zu den FWG-Gruppen in der Region.

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Thomas Mann (Weidenthal) gewählt. Neuer Schriftführer ist Andreas Becker (Esthal), Friedrich Eschmann (Lindenberg) wurde erneut zum Kassenwart gewählt. Bestätigt wurden die Vorsitzenden der vier Ortsgruppen der FWG, die den Vorstand ergänzen. Es sind dies Tanja Bundenthal-Beck (Lambrecht), Jürgen Kern (Esthal), Reiner Koch (Lindenberg) und Thomas Mann (Weidenthal). ann