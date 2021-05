Für den Neustadter Geschäftsmann Giovanni Raneri ist Landespolitik Neuland. Als Direktkandidat der Freien Wähler, die im Landtag noch nie vertreten waren, sind seine Chancen zudem nicht allzu groß. Der 65-Jährige sagt dazu nur eines: „Ich kämpfe für meine Ideen.“

In Neustadt ist der 65-jährige Giovanni Raneri ein bekanntes Gesicht. Der gebürtige Sizilianer kam 1988 nach Deutschland. Im gleichen Jahr eröffnete er ein Modegeschäft in der Hauptstraße, das er seitdem erfolgreich betreibt. „Ich konnte damals kein Wort Deutsch“, erzählt er. Warum er seinerzeit seine Heimat dennoch verließ? „Wegen Gaby.“ Kennengelernt hatte er seine Frau, eine Neustadterin, in seiner Heimat.

Mittlerweile sind über 30 Jahre vergangen, die beiden Kinder des Paars sind erwachsen und Raneris Deutsch hat eine Mischung aus italienischem und pfälzischem Akzent bekommen. Aktiv in der Politik ist Raneri seit 2013. Ein Jahr vor der Kommunalwahl trat er der Freien Wählergruppe Neustadt (FWG) bei, seit 2019 sitzt er für sie im Stadtrat. Dort setzt sich der Geschäftsmann vor allem für die Belange des Handels, der Innenstadt und des Tourismus ein. Themen, die er sich auch im Landtagswahlkampf auf die Fahnen geschrieben hat. Ganz oben auf seiner Liste: der Erhalt lebendiger Innenstädte, die finanzielle Entlastung der Kommunen, die Förderung des Tourismus.

Online-Handel als Konkurrenz

Doch Raneris Blick geht über den Tellerrand hinaus. Eine lebendige Innenstadt bedeutet für ihn viel mehr als florierender Einzelhandel. „Das ist ein wichtiges Stück unserer Kultur“, sagt er. Wenn die Menschen nicht mehr in die Städte kämen, dann leide auch die Kommunikation. Dabei denkt Raneri keineswegs nur an die pandemiebedingte Leere der Straßen und Plätze. „Corona beschleunigt den Prozess, aber er hat schon vorher begonnen“, sagt er. Die große Konkurrenz der Einzelhändler sei der Online-Handel – und hier sieht der Wahl-Neustadter einen hohen Korrekturbedarf in puncto Steuergerechtigkeit.

Dass sein Weg ihn in die Mode-Branche geführt hat, habe sich erst in Deutschland ergeben, erzählt Raneri. Nach dem Abitur an einem technischen Gymnasium hatte er zunächst ein Physik-Studium begonnen und in den Ferien immer wieder auch gejobbt. In Hotels, gelegentlich aber auch in Modegeschäften, die Freunde von ihm in Taormina betrieben. „Dass mir die Kenntnisse, die ich damals erwarb, irgendwann einmal nützen würden, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht“, erzählt er.

Auch andere Politik-Felder im Blick

Was er dagegen schon damals wusste, ist, dass die Politik seine große Leidenschaft ist. Raneri hat seinen Schwerpunkt heute bei den Themen Innenstadtentwicklung und Tourismus, doch er hat auch ganz andere Felder im Blick. Die Bildung beispielsweise. Oder die Energiepolitik. Raneri ist ein großer Anhänger von Solarenergie, hält aber die Förderung von Windenergie für einen falschen Weg – vor allem hier vor Ort.

Seine Kandidatur für den Wahlkreis Neustadt hat außerdem sein Augenmerk auf die Themen des Umlands gelenkt. Etwa auf die finanziellen Probleme der Kommunen im Tal oder die Frage der Weiterentwicklung des Haßlocher Badeparks. Der FWGler sprudelt nur so vor Ideen, wie die Region insgesamt vorangebracht werden könnte. Er nennt den Ausbau des Weincampus’, eine bessere Vermarktung des Hambacher Schlosses, den Ausbau von Wander- und Radwegen und Investitionen in Kitas und Schulen.

Raneris großer Kummer: Die Pandemie bremst den Wahlkampf aus. Flyer, Plakate, Einträge in Facebook – viel mehr geht nicht. „Mir fehlt die direkte Auseinandersetzung mit meinen Mitbewerbern“, sagt er.