Mit einem gemeinsamen Arbeitseinsatz schlossen der FV 1921 Haßloch und eine Abordnung des VfB Haßloch in den vergangenen Tagen die Arbeiten rund um den neuen Rasenplatz ab.

„Die Freundschaft zwischen beiden benachbarten Vereinen besteht schon ewig. Wenn ein Verein die Unterstützung des anderen gebraucht hat, waren die Vereine schon immer gegenseitig für sich da“, erklärten anschließend die Vereinsvorsitzenden Matthias Gillich (VfB) und Thomas Stephan (FV).

„Für den FV 1921 war der Bau des Rasenplatzes ein Kraftakt. Es ist nur dem Riesenengagement vieler Mitglieder und anderer Helfer zu verdanken, dass wir das Projekt nun vollenden konnten. So kamen unzählige freiwillige Arbeitsstunden zusammen, die in den Bau des Platzes, in den Bau eines neuen Zaunes, die Pflege des Rasens sowie für die neue Pflasterung rund um den Platz benötigt wurden“, erläuterte Stephan.

2021 folgt das 100. Jubiläum

Nach Angaben des Vereins kamen über 30 Helfer zusammen, die – mit dem gebührenden Abstand in Kleingruppen – die Pflasterarbeiten rechtzeitig vor dem 100-jährigen Vereinsbestehen im nächsten Jahr fertig gestellt haben. Für das Jubiläumsjahr plant der FV 1921 Haßloch zahlreiche Veranstaltungen, welche bei einem Neujahrsempfang Anfang 2021 vorgestellt werden sollen.

