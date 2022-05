Wenn Monika Merschilz eines weiß, dann wie wichtig es ist, sich beweglich zu halten. Die Neustadterin bekam 1999 – mit 31 Jahren und einem Sohn im Kindergartenalter – die Diagnose Multiple Sklerose. Nur wenige Monate später wurde sie zur Frührentnerin. Recht schnell wurde ihr klar: „Ich muss die Krankheit annehmen und gucken, wie ich damit klarkomme.“ Rausgehen, weiterhin Freunde treffen, das rät sie auch anderen MS-Patienten.

Mit einigen von ihnen trifft sie sich jeden zweiten Mittwoch im Monat im Restaurant „El Greco“ im Harthäuserweg zum „MopS“-Stammtisch. Den hat sie 2002 selbst ins Leben gerufen, nachdem ihr damals ein solches Angebot für jüngere MS-Erkrankte in Neustadt gefehlt habe, wie sie erklärt. Und weil ihr zu Hause nur die Decke auf den Kopf gefallen wäre.

Erlebnistag zum Thema MS

Ganz im Sinne der Beweglichkeit ist das Funktionstraining im Therapiezentrum Eichholz in Neustadt, laut Inhaberin Irina Eichholz einmalig in Rheinland-Pfalz. Laut der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft (DMSG) soll es dazu dienen, motorische Funktionen, Kondition und Koordination der Patienten individuell zu erhalten und zu verbessern.

Vor dem Start am 13. Juni lädt das Therapiezentrum für Samstag ab 9 Uhr zum Erlebnistag ein. Dort wird das Funktionstraining vorgestellt. Auch Monika Merschilz wird dabei sein. Im Gepäck hat sie Infomaterial und Zubehör, mit dem Besucher testen können, wie es sich anfühlt, mit MS im Alltag zurechtzukommen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, selbst an MS erkrankt, habe ihre Teilnahme wegen des Rheinland-Pfalz-Tags in Mainz abgesagt, so Merschilz.

Info

Anmeldung: Telefon 06321 9295925 oder E-Mail info@therapiezentrum-nw.de