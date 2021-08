Zwei 21-jährige Motorradfahrer, die am Mittwoch gegen 18.25 auf der K 38 von Elmstein Richtung Weidenthal fuhren, mussten abrupt bremsen, als ein Fuchs die Fahrbahn überquerte. Der hintere kam laut Polizei nicht rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auf. An beiden Motorrädern entstand leichter Sachschaden. Der vordere Fahrer erlitt leichte Verletzungen am Bein.