Für das barrierefreie Fußwegleitsystems vom Parkdeck über den Frantzplatz und Bürgerhausgarten bis zum Marktplatz in Maikammer müssen die Robinienreihen an der nördlichen Grundstücksgrenze des Bürgerhausgartens weichen. Wie Ortsbürgermeister Karl Schäfer mitteilt, hätten sie auf jeden Fall gefällt werden müssen, „da die stark wurzelnden Bäume unter der nördlichen Grundstücksmauer in die südlich angrenzenden Nachbargrundstücke gewachsen sind und großen Schaden angerichtet haben.“ Gefällt werden auch zwei Ahornbäume, die Sandsteineinfassungen an der Bürgerhausterrasse sprengen. Schäfer: „Es werden geeignete Ersatzbäume gepflanzt.“