Neustadt bekommt ein barrierefreies Fußwegeleitsystem. Dessen Ziel ist es, dass sich Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Familien mit Kinderwagen möglichst barrierefrei in der Neustadter Altstadt fortbewegen können. Am Montag beginnen dazu weitere Arbeiten. Die Tiefbauabteilung arbeitet an Bordsteinen und am Oberflächenbelag. Es werden unter anderem barrierefreie Überwege mit Bodenindikatoren – also etwa geriffelte oder genoppte Platten – hergestellt und Pflasterflächen ausgefugt. Die Fundamente für Stelen für Infotafeln wurden bereits gesetzt. Los ging es am Strohmarkt.

Weitere Stellen, die barrierefrei umgestaltet werden, sind unter anderem die Fußgängerüberwege in der Wiesenstraße am Parkplatz Festwiese, Ludwigstraße (Rathausstraße) und die Querung Kellereistraße/Laustergasse. Während der Arbeiten werden die betreffenden Bereiche punktuell gesperrt. „Sollte es zu Einschränkungen kommen, werden Querungsalternativen angeboten“, teilt die Stadt mit. Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr seien nicht zu erwarten. Die Bauarbeiten sollen im September abgeschlossen sein. Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Förderprojekt des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) des Landes Rheinland-Pfalz.