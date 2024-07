Eine 70 Jahre alte Frau aus Lambrecht ist am Freitagnachmittag zwischen 15 und 16.45 Uhr in der Hauptstraße in Neustadt bestohlen worden. Der unbekannte Täter erbeutete nach Angaben der Polizei den Geldbeutel der Frau aus ihrem Rucksack, als sie in der Fußgängerzone unterwegs war. Den Schaden beziffert die Polizei auf 250 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Rucksäcke und Taschen grundsätzlich körpernah und bestmöglich geschlossen getragen werden sollte, um solche Taten zu verhindern. Hinweise von Zeugen zum aktuellen Fall an die Polizei unter Telefon 06321 8540.