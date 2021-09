Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Mitglieder des Innenstadtbeirats (ISB) waren ganz angetan von dem Reinigungsgerät, das sie vor zwei Wochen in der Fußgängerzone getestet haben. Da eine Reinigung der Haupt- und Friedrichstraße sowie Teile der Schütt damit jedoch sehr lange dauern würde, brachte Beigeordneter Bernhard Adams ein Aufsitzgerät ins Gespräch, womit man eine Firma beauftragen könne. Der Innenstadtbeirat begrüßt den neuen Schwung in der Reinigungsfrage.

Mehr noch – in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen die Mitglieder: Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob die Fußgängerzone „ganzheitlich“, also komplett gereinigt werden kann und ob anfallende Mehrkosten auf die Ladenbetreiber, Gastronomen und Anwohner umgelegt werden können. Denn aktuell sind sie für die Reinigung direkt vor ihrer Laden- oder Haustür zuständig. Angesichts der Wirksamkeit der Geräte würde jedoch ein sichtbarer Unterschied zurückbleiben, würden die Randbereiche ausgespart, so der ISB. „Wenn der Antrag bei uns eingegangen ist, werden wir das mit Blick auf die Neuaufstellung der Straßenreinigungssatzung aufgreifen und prüfen“, sagte Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich am Mittwoch auf Anfrage.