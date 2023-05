Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Lockdown soll in Neustadt dafür genutzt werden, die Fußgängerzone in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Das wünscht sich der Innenstadtbeirat. Das Gremium blickt dabei neidvoll in die Südpfalz, wo die Reinigung im Herzen der Stadt vorbildlich laufe.

Norbert Schied (CDU) und Paul-Walter Erdelt (SPD) hatten davon im Radio gehört, wollten sich aber selbst ein Bild machen: vom „Frühjahrsputz“ in Landau.