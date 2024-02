Die Freude über den verlängerten Fußgängersteg am Neustadter Bahnhof ist bei vielen Passanten auch zwei Monate nach der Eröffnung noch nicht abgeflaut – schließlich haben all jene, die von der Schillerstraße aus schnell mal in die Stadt oder auch „nur“ zum Bahnhof wollen, jetzt einen kurzen und bequemen Weg. Getrübt wurde die Freude allerdings schon fünf Wochen nach der Eröffnung des Übergangs, denn da war das neue Teilstück schon mit Schmierereien versehen, die mit den Worten „polizeifeindlich“ und „doof“ hinreichend beschrieben sind. Wiederum vier Wochen später hat nun ein Mitarbeiter des Bahnhofsmanagements Kaiserslautern das Geschmiere beseitigt – und zwar mit dem Spachtel. „Es ist wie bei einem Ceranfeld, man kann die Farbe wegkratzen“, erzählt der Fachmann und beweist sogleich, dass das Glas dabei nicht beschädigt wird. So gern der Mann aus der Westpfalz in Neustadt arbeitet, so groß ist seine Hoffnung, dass er sobald nicht wiederkommen muss.