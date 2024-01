Seit 6. Dezember reicht der Fußgängersteg über die Gleise im Hauptbahnhof bis in die Schillerstraße, ist die Hambacher Höhe damit direkt an die Innenstadt angebunden. 1,1 Millionen Euro musste die Stadt Neustadt dafür berappen, allerdings übernahm das Land einen Kostenanteil von 85 Prozent. Die Trennscheiben im Geländer sind bereits durch Schmierereien verunziert, doch stößt etwas ganz anderes den Fußgängern bitter auf: Durch die Überdachung rinnt Wasser, sie ist undicht.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, ist der Schaden bekannt. Die Deutsche Bahn, in deren Besitz der Steg nach der Abnahme überging, sei benachrichtigt worden und habe sich bereits mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt. Allerdings vermute der DB-Projektleiter, dass der Schaden nichts mit der Verlängerung zu tun habe. Denn: Auch durch mehrere Stellen am alten Dach sei Wasser gedrungen. Weil es damit während der unlängst starken Regenfälle kein Problem gegeben habe, könnte die Ablaufleitung durch Eis oder etwas anderes verstopft sein. Das werde nun geprüft.