Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines Unfalls, bei dem am Dienstag in der Speyerdorfer Straße eine Fußgängerin leicht verletzt worden ist. Laut Polizei wollte die Frau gegen 16.45 Uhr die Straße überqueren, als ein Autofahrer in Fahrtrichtung Landauer Straße angefahren kam. Der Frau zufolge habe sie nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß vermeiden können. Doch dabei sei sie gestürzt und habe sich Verletzungen an Händen und Knien zugezogen. Es sei noch zu einem Streit mit dem Autofahrer gekommen, doch der sei dann weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, um die Umstände des Unfalls aufklären und den unbekannten Fahrer ermitteln zu können. Hinweise bitte unter Telefon 06321 8540.