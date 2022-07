Beim Rückwärtsausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr in Lambrecht eine Passantin übersehen und diese mit dem Auto touchiert. Beim Zusammenstoß vor einer Bank in der Schulstraße verletzte sich die Frau nach Angaben der Polizei leicht am Arm und an der Hand. Zwar habe der Fahrer kurz angehalten, sei dann aber weitergefahren, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein Zeuge habe zuvor durch lautes Rufen noch auf den drohenden Zusammenstoß aufmerksam gemacht. Der Fahrer sowie der Zeuge und weitere Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt zu melden unter Telefon 06321 854-0 oder E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.