Nach knapp einem Jahr Bauzeit können Fußgänger wieder die Sandsteinbogenbrücke in der Neustadter Klausengasse über den Speyerbach queren. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die Bauarbeiten teilweise abgeschlossen. Weil darüber hinaus die Ufermauern saniert werden müssen, wird die Brücke nochmals einen Tag gesperrt. Das wird voraussichtlich in den kommenden Wochen der Fall sein, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Ganz fertig ist die Brücke dann aber noch nicht: Noch vor der Frostperiode müssen die Sperrschichten, die das Gemäuer vor Feuchtigkeit schützen sollen, bearbeitet werden. Über das genaue Datum will die Stadtverwaltung frühzeitig informieren.

Die Sandsäcke bleiben indes noch eine Weile liegen: Laut Verwaltung setzt das Technische Hilfswerk die Säcke zunächst nur um, sodass weiterhin ein sicheres Arbeiten im Gewässerbereich möglich ist. Die Sanierung der Brücke sowie der Ufermauer kostet insgesamt voraussichtlich 120.000 Euro. Mitte Oktober mussten die Arbeiten wegen der Kälte vorübergehend eingestellt werden.