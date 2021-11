Vier Fußgängerampeln werden seit Donnerstag technisch aufgerüstet. Nach Angaben der Neustadter Stadtverwaltung sind es die Anlagen in den Straßen An der Bleiche 17 und An der Eselshaut 44 in Mußbach, in der Branchweilerhofstraße 57 sowie an der K1/ Ecke Lilienthalstraße in Lachen-Speyerdorf.

Sie werden mit energiesparenden Steuergeräten, LED-Technik in den Signalen, akustischen Signalgebern für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen sowie berührungsfreien Anforderungstastern ausgestattet. Außerdem schalten die Anlagen künftig in den Abend- und Nachtstunden auf Stand-by: So kann rund um die Uhr Grün angefordert werden. Die Stadt setzt darauf, das sich Stromverbrauch und Wartungskosten reduzieren, und dass die neuen Ampeln weniger störanfällig sind.

Investiert werden rund 50.000 Euro, woran sich der Landesbetrieb Mobilität zum Teil beteiligt.