Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 38-Jähriger entgegen. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Deidesheim war mit seinem Wagen am Samstag gegen 18 Uhr in der Waldmannsgasse in Niederkirchen unterwegs, als er laut Polizeibericht mit dem rechten Außenspiegel einen Fußgänger auf dem Gehweg streifte. Der 38-Jährige hielt erst mehrere Meter nach dem Unfallort an, um den Fußgänger anzusprechen. Dabei soll sich das Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten zu einem Streit entwickelt haben, in dessen Verlauf der 38-Jährige dem Fußgänger in den Bauch trat. Er setzte anschließend seine Fahrt fort und lenkte sein Fahrzeug in Richtung des Fußgängers, der gerade noch ausweichen konnte. Laut Bericht flüchtete der Unfallverursacher anschließend vom Tatort. Anhand des Autokennzeichens und der Beschreibung ermittelten die Beamten den 38-Jährigen, der sich demnächst in mehreren Strafverfahren verantworten muss.