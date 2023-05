Die Polizei Neustadt ermittelt derzeit die Hintergründe eines ungewöhnlichen Unfalls: Ihren Angaben zufolge ist am späten Samstagabend in der Straße Am Speyerbach ein 19-jähriger Fahrradfahrer von einem Fußgänger attackiert worden. Der unbekannte Fußgänger habe gezielt ins Vorderrad des vorbeifahrenden Radlers getreten, so die Polizei. Der 19-Jährige habe dadurch die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei gestürzt. Der junge Mann verletzte sich dabei und musste sich am Sonntag im Krankenhaus behandeln lassen. Außerdem wurde das hochwertige Fahrrad beschädigt, den Schaden beziffert die Polizei auf 2500 Euro. Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.