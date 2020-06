„Im Tal gibt es zurzeit zu viele, in Hambach anscheinend zu wenige Ampeln“, wundert sich RHEINPFALZ-Leser Jörg Hübler. So sei die Fußgängerampel zur Querung der Weinstraße in Höhe Kaiserstuhl abgebaut worden. Die Anlage sei jedoch wichtig für Grundschüler aus dem nördlichen Hambach zum Erreichen der Finck-Schule, so Hübler. Der alternative Fußgängerüberweg in Höhe Hambacher Winzer könne nur entlang eines sehr schmalen Bürgersteigs erreicht werden. Was hat es mit der abgebauten Ampel auf sich? Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, ist das Steuergerät der Ampelanlage an der Weinstraße 95 defekt und kann nicht mehr repariert werden. Ein neues Steuergerät werde nun beschafft und die Ampel wieder aufgebaut.