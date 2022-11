Fußball-Fans werden die Spiele der Weltmeisterschaft in Katar wohl vor allem im privaten Kreis oder in der Stammkneipe verfolgen, denn bei der Stadtverwaltung gibt es keinen Antrag für ein großes Public-Viewing-Angebot in Neustadt.

Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das Turnier ist unter anderem aufgrund der Menschenrechtssituation im Gastgeberland sehr umstritten. In Deutschland sorgt zudem die Ansetzung für Aufregung: Denn zum ersten Mal wird der Weltmeister nicht im Sommer, sondern im Winter gekürt. Entsprechend hält sich das Fußballfieber, das Deutschland spätestens seit dem Sommermärchen 2006 kennt, in Grenzen.

Auch in Neustadt gibt es bisher keine Bestrebungen für ein großes Public-Viewing-Angebot. Das hat die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Es habe niemand eine entsprechende Konzession beantragt. Bekannt sei bisher nur, dass Patric Forlani, der Betreiber der Eisbahn am Saalbau, in seinem Gastronomiebereich alle WM-Spiele live übertragen möchte. Das sei dann eine Anlaufstelle für Fußballfans. Ansonsten liege der Verwaltung nichts vor.

Allerdings, so ergänzt Dagmar Staab von der Pressestelle, sei es möglich, dass die Fußballspiele in „konzessionierten Kneipen“ gezeigt werden. Dafür sei jedoch kein Antrag bei der Stadtverwaltung erforderlich. Allerdings müssten sich die Gastronomen ab 22 Uhr an die anderen Lärmgrenzen halten. Größere Probleme erwarte die Verwaltung aber nicht, da die späteste Anstoßzeit beim Turnier in Katar bei 20 Uhr liegt.