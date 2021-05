Fussball: Nicht mehr auf den Rasen spucken. Auf der Auswechselbank einen Mundschutz tragen. Nicht mit der gesamten Mannschaft in der Kabine sein. Schon in der Vorbereitung auf die im September beginnende Saison der Amateure deutet sich an, dass bedingt durch das Coronavirus in der neuen Runde manches anders sein wird. Anders vor allem auch nach Trainingsende.

„Spucken ist bei den Frauen eh kein Thema“, nimmt Anja Marx, Geschäftsführerin des Frauen-Zweitligisten 1. FFC Niederkirchen, zumindest eine Empfehlung im Hygienekonzept für Amateurfußball in Rheinland-Pfalz ganz gelassen hin. „Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld“ heißt es da unter der Überschrift „allgemeine Hygiene- und Distanzregeln“.

In dem Konzept ist aber auch von „zeitlicher Entkopplung der Ankunft der beiden Teams, beispielsweise 75 Minuten vor Anpfiff Gast, 60 Minuten vor dem Anpfiff Heimmannschaft“ die Rede. Hier sucht Marx nach dem Sinn dieser Empfehlung: „Zwei Mannschaften sollen sich nicht in oder vor der Kabine begegnen. Aber anschießend spielen sie auf dem Platz gegeneinander ...“ Ronald Helf, Vorsitzender des SV Geinsheim, wundert sich gar über die Abstandsregel innerhalb eines Teams: „Bei der Ansprache sollen die Spieler Abstand halten – auf dem Platz spielen sie später Seite an Seite.“

Kabine wird nicht genutzt

Apropos Kabine: Die A-Klasse-Spieler der TSG Deidesheim nutzen sie immer noch nicht. „Der finanzielle Aufwand ist zu groß“, sagt Abteilungsleiter Andreas Anslinger. „Die Corona-Regeln besagen, dass nach jeder Nutzung einer Gruppe die Kabine gereinigt werden soll.“ Wenn C-, A-Junioren und die Männer hintereinander trainierten, müsste jedes Mal die Kabine geputzt werden. Die Fußballer nutzten derweil die Toiletten der Gaststätte, erzählt Anslinger.

Auch beim A-Klasse-Team des TuS Diedesfeld sind die Umkleiden noch tabu. „Wir müssen über die Terrasse des Restaurants gehen, um in die Kabine zu kommen“, erklärt Coach Markus Loh die Problematik. So kämen seine Schützlinge umgezogen zum Training. Die Toiletten würden in den kleineren Kabinen für Frauen und Mädchen genutzt. „Wir haben überlegt, ob wir neben den Mädchenkabinen noch ein größeres Zelt aufstellen zum Umziehen und zum Unterstellen der Taschen“, erzählt Loh.

Nur 15 Spieler erlaubt

Beim Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch hingegen sind die Umkleideräume kein Thema. „Wir haben eine große Anzahl an Kabinen - zwei für die Jugend, eine für den Gast und eine für die Heimmannschaft“, informiert 08-Trainer Andreas Brill. Seit etwa „zwei drei Wochen können wir auch wieder nach dem Training duschen“. In Sachen Trainingsinhalt bleibe es aber „etwas chaotisch“. Brill erklärt seine Lage: „Zu einem Spiel dürfen maximal 15 Spieler mitgenommen werden – ich muss sieben Spieler aus dem Kader streichen.“ Deshalb müssten viele Testspiele absolviert werden, damit jeder seine Einsatzzeiten bekomme. Doch renne den Fußballern die Zeit davon, denn schon zweieinhalb Wochen vor Saisonbeginn solle es Verbandspokalspiele geben. „Und wir sind noch für die Qualifikationsrunde zuvor gelost worden“, sagt Brill, der die Planung als schwierig bezeichnet. „Doch diese Problematik haben wir nicht exklusiv.“ Und er nimmt dies alles hin. „Ich bin froh, dass ich in Deutschland bin und wir das Privileg haben, Fußball zu spielen, obwohl es weit wichtigere Dinge gibt“, sagt er und denkt dabei an Gesundheit und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Weil Corona-bedingt die Fußball-Pause lang gewesen sei, habe sich das 08-Team ab 22. Juni zunächst zweimal pro Woche getroffen, um die Muskeln vorzubereiten mit lockeren Läufen und Passspiel und um den sozialen Aspekt nicht zu vernachlässigen.

Das Soziale ist auch Andreas Anslinger sehr wichtig. Doch komme es derzeit ohne Kabine zu kurz. „Man kommt auf den Sportplatz, kickt und geht wieder“, beschreibt der Deidesheimer Abteilungsleiter die momentane Situation. „Das gemeinsame Bier in der Kabine fehlt. Das Kameradschaftliche bleibt auf der Strecke. Und das ist gerade das, was den Amateursport ausmacht.“ Zum Herbst hin wolle man sich in Deidesheim überlegen „nach und nach die Kabinen wieder zu nutzen“.

Wer duscht wann?

Sebastian Schulz, Coach des Bezirksligisten VfB Haßloch, hat bereits erste Spielerfahrung gesammelt – in einem mit 2:0 gegen das A-Klasse-Team SV Schauernheim gewonnenen Testspiel am Eichelgarten. „Wir haben vom Schiedsrichter ein Lob bekommen, dass wir alles gut organisiert hätten“, erzählt er. Beim VfB gibt es den Vorteil, dass für die Kabinen sowohl ein Ein- als auch ein Ausgang existiert. „Wir haben die Kabinen zum Umkleiden genutzt, haben die Besprechung draußen gemacht“, erzählt Schulz. In der Umkleide sei der Mundschutz vorgeschrieben. Immer nur zwei dürften nach dem Spiel unter die Dusche. „Die Spieler sprechen das untereinander ab, wer wann duscht“, sagt der Coach. Bevor die Fußballer das VfB-Gelände betreten, müssen sie laut Schulz zunächst ihre Hände desinfizieren. „Es gibt kein Händeschütteln, keine Umarmungen. Ansonsten ist das Training wie früher auch.“

Frisch geputzter Boden

Auch in der A-Klasse bei der SG Mußbach klären die Spieler untereinander, wer wann duscht. Dort halte sich jeder daran, dass man nur einzeln in die Dusche dürfe, betont SG-Trainer Lukas Neu. „Vielleicht liegt das daran, dass wir so viele Polizisten im Team haben“, überlegt er und lacht. Denn gleich drei Polizisten sowie zwei Anwärter gehörten zum Kader. Doch nicht alle duschten nach dem Training. „Viele kommen umgezogen zum Training und gehen danach auch gleich wieder“, erzählt er. „Ein bisschen leidet die Kameradschaft darunter“, vermisst auch er das gemeinsame Bier nach der Übungsstunde. Insgesamt stehen den Mußbachern drei Kabinen zur Verfügung. „Und nach jedem Training finden wir einen frisch geputzten Boden vor“, betont Neu.

Beim Landesligisten SV Geinsheim ist der neue Sanitärtrakt noch im Bau. „Ob der Anbau bis Saisonbeginn fertig ist? Eher nicht“, überlegt der Vereinsvorsitzende Ronald Helf. Derzeit würden die Fliesen gelegt. Im Geinsheimer Neubau entstehen zwei zusätzliche Kabinen mit getrennten Duschräumen. Die alten Duschen würden vom Gegner und den Geinsheimern gemeinsam benutzt, berichtet Helf. „Es bietet sich an, dass wir den Gegner duschen lassen, und die Geinsheimer duschen zu Hause“, sagt der Vorsitzende. Für die Zuschauer werde der SVG vermutlich zwei Eingänge anbieten: „Wir trennen vielleicht nach Heim- und Gastmannschaft.“ Die Kontaktdaten der Zuschauer würden voraussichtlich von den Helfern in den Kassenhäuschen aufgeschrieben. Außerdem wolle man in Geinsheim für die Besucher alle 1,50 Meter Markierungen rund ums Spielfeld anbringen. „Der Verband stellt auch entsprechende Hinweisschilder zur Verfügung.“ Die Gaststätte bleibe vorerst geschlossen, „wir nutzen nur unseren Biergarten“.

Mehr Platzordner

Maximal 350 Besucher dürfen aufs Gelände des SV Geinsheim kommen. „Normalerweise brauchen wir pro Heimspiel zwei Platzordner und ein paar bei Bedarf“, erzählt der Vorsitzende. Das „bei Bedarf“ habe es zum Glück nur sehr selten gegeben. „Jetzt brauchen wir bestimmt acht bis zehn Ordner“, überlegt der Vereinsvorsitzende. Er hat sich übrigens einen Mundschutz in den Farben und mit dem Vereinsemblem des SV Geinsheim anfertigen lassen. Andere hätten bislang keinen SVG-Mund-Nasen-Schutz haben wollen, verrät er und hofft aber, dass mit Beginn der Spiele das Interesse daran steigt.