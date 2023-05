Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Reise nach München ist eigentlich immer eine schöne Angelegenheit. In weniger als drei Stunden erreicht man mit dem ICE ab Mannheim die Innenstadt und kann sich schon eine halbe Stunde später auf dem Viktualienmarkt ein Weißbier gönnen und nach dem beruflichen Termin den Abend in einer angesagten Bar oder einem Club ausklingen lassen. Eigentlich. Am Mittwoch beim Auswärtsspiel des 1. FFC Niederkirchen ist jedoch alles anders.

Das traumhaft schöne Wetter macht sogar noch mehr Lust auf ein kühles Helles. Aber Corona sorgt überall für eine Fehlanzeige. Also geht es ohne Aperitif aus Weizen, Malz