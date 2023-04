Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußballfans waren doch etwas überrascht, als die RHEINPFALZ kürzlich darüber berichtete, dass der 2020 verstorbene ehemalige Fußball-Nationaltorwart Hans Tilkowski in Alsenborn seine letzte Ruhestätte hat. Bis heute wird er mit dem legendären Wembley-Tor von 1966 in einem Atemzug genannt. Das Tor, das eigentlich keines war, ist 55 Jahre danach noch immer präsent. Auch in Neustadt.

Wir treffen Karin König aus Mußbach. Die 77-Jährige kam 1969 der Liebe wegen nach Neustadt. Bereits zu dieser Zeit war ihr Onkel Horst Müller ein gefragter