Der VfL Neustadt hat am Wochenende sein Spiel gegen die Reserve des 1. FC 08 Haßloch in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West nicht bestreiten können. Grund war ein positiver Corona-Test eines VfL-Spielers in der Woche zuvor.

Nach dem 6:1-Erfolg am dritten Spieltag gegen den FV Hanhofen war ein Spieler des VfL Neustadt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verband hat daraufhin beide Mannschaften vorläufig aus dem Wettbewerb genommen. Somit war am vergangenen Wochenende das Spiel zwischen Hanhofen und der TuS Lachen-Speyerdorf abgesetzt worden. Beide Partie werden nachgeholt.

„Unsere Spieler werden jetzt von ihren jeweiligen Gesundheitsämtern eine Aufforderung erhalten, sich zu melden“, erläutert Jürgen Johannes, Vorsitzender des VfL Neustadt das weitere Prozedere. „Und dann entscheidet der Südwestdeutsche Fußballverband, wie es weitergeht“, so Johannes. Dem Verein sind vorerst sozusagen die Hände gebunden. Johannes wisse nicht, wann die Ergebnisse vorliegen, sagt er gegenüber der RHEINPFALZ.