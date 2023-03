Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Landesligist SV Geinsheim, den beiden Bezirksligisten 1. FC 08 und VfB Haßloch und dem VfL Neustadt (B-Klasse), der sich als Halbfinalist des vergangenen Kreispokals qualifiziert hat, nehmen vier Teams aus der Region am Fußball-Verbandspokal Südwest teil. Am Sonntag startet die erste Runde.

Während der VfB Haßloch dank eines Freiloses für die zweite Runde gesetzt ist, kommt es am Sonntag, 17 Uhr, in der ersten Runde an der Haidmühle zum Derby zwischen dem VfL Neustadt