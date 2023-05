Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Bezirksligist VfB Haßloch am Sonntag Aufsteiger FC Speyer 09 empfängt, hat er einen neuen spielenden Cotrainer in seinen Reihen: Soleiman Rostamzada. Er ist mit seinen Eltern und Geschwistern von Afghanistan nach Deutschland ausgewandert, als die Sowjetunion in sein Heimatland einmarschiert war. Dass er Farsi spricht, hilft ihm heute in seinem Beruf.

Erst ein Jahr war Soleiman Rostamzada alt, als er mit seiner Familie von Afghanistan nach Deutschland ausgewandert ist. Da der heute 31-Jährige zweisprachig aufgewachsen ist und er sowohl die deutsche