Der aus Haßloch stammende frühere Fußballprofi Uwe Wolf (52), der in den vergangenen Wochen demonstriert hat, wie er sich während der Corona-Krise zu Hause fit hält, freut sich inzwischen auf sein baldiges Comeback als Trainer. Seitdem er im März 2017 vom bayerischen Regionalligisten SV Wacker Burghausen freigestellt worden war, verordnete er sich zunächst selbst eine fußballerische Pause, begann aber im vergangenen Jahr wieder damit, den Markt sondieren. Da er im Profi- und oberen Amateurbereich auf der Suche nach einer neuen Stelle als Trainer nicht fündig geworden war, sagte er inzwischen dem SV Mehring für die kommende Saison zu. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um den an der Mosel beheimateten SV Mehring, der immerhin der Verbandsliga Rheinland angehört und in den Runden 2012/2013 und 2016/2017 auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auflief, sondern um einen gleichnamigen Verein nahe Wolfs Wohnort Burghausen, der in der Kreisliga 2 Inn/Salzach auf Punktejagd geht. Für Wolf sei es kein Problem, eine so tief angesiedelte Mannschaft zu übernehmen. „Natürlich sehe ich mich eigentlich nicht auf diesem Niveau, mache das aber einfach aus Freude am Fußball, weil ich wieder voller Tatendrang bin“, nannte der ehemalige Bundesligaspieler des 1. FC Nürnberg und TSV 1860 München als Motivationsgrund. Sollte ein Angebot eines höherklassigen Vereins kommen, erhalte er allerdings von dem Kreisligisten die sofortige Freigabe.