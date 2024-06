Zum Start der Fußball-Europameisterschaft schreibt Frank Schuster über die Wechselwirkungen von Fußball und Glaube.

Heute Abend geht’s in München los: Deutschland gegen Schottland lautet das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft. Ob das nicht eher in den Sportteil der Zeitung gehört statt zum „Kirchturm“? In der Tat fing es defensiv an mit dem Verhältnis von Kirche und Fußball, als die Kirche von den Vereinen verlangte, keine Spiele am Sonntagvormittag durchzuführen. Diese leidige Terminfrage ließ beide in ein Konkurrenzverhältnis treten und baute Vorurteile auf, wie etwa: Fußball sei eine „ungehobelte Entartung“ und Kirche sei „eine weltfremde Institution“. Aber das änderte sich zum Glück – nicht erst als unser früherer Kirchenrat Udo Sopp 1981 zum Präsidenten des 1. FCK aufstieg.

Dieser schrieb vor einigen Jahren: „Das Spiel mit dem Ball transzendiert den Alltag – weist über ihn hinaus – eröffnet Menschen Möglichkeiten zum Anderssein, führt auf die Spuren des Glücks.“ Wie also ist es bestellt um die wundersamen Wechselwirkungen von Fußball und Glauben? „Das Geheimnis des Fußballs ist ja der Ball“, sagte Uwe Seeler. Und dieser Ball ist rund, das wissen wir von Sepp Herberger. Darin liegt schon das ganze Geheimnis des Fußballs.

In der Religion spielt der Kreis eine wichtige Rolle. Neben dem Kreuz und dem Quadrat ist der Kreis eines der religiösen Grundsymbole. Er steht für die göttliche Vollkommenheit, symbolisiert Unendlichkeit, Bewegung und Dynamik. Die äußere Gestalt des Balles spricht also dafür, dass wir es mit einem Symbol des Heiligen zu tun haben. Ich spitze hier zu und sage: Beim Fußball handelt es sich, jenseits von Geld und Kommerz, um den Einfall des Heiligen in unseren Alltag.

Auf dem Fußballfeld ist es oft spannender als in der Kirche. Der Ausgang des Spiels ist beim Anpfiff noch völlig offen. Auch klare Favoriten können verlieren. Es geht dabei immer um Sieg oder Niederlage. Meine Mannschaft kann gewinnen oder verlieren. Und mit ihr kann ich gewinnen oder verlieren. In der Kirche hingegen wird im Grunde genommen immer nur das eine gesagt: Du hast schon gewonnen, Gott hat alles für dich getan, er liebt dich und braucht dich, es kann dir trotz allem nichts passieren. Das klingt bisweilen langweilig, vor allem wenn es in dogmatischer Sprache wiederholt oder mit aufgesetzter Fröhlichkeit herausjubiliert wird. Von daher ist ein Fußballspiel oft aufregender als ein Gottesdienst.

Manchmal freilich begreife ich: Ich brauche auch die Gewissheit, die im Gottesdienst laut wird. Ich muss sicher sein, dass mein Leben behütet ist und ich letzten Endes niemals verlieren kann. Ich kann nur leben und mich engagieren in dem Vertrauen, dass die Entscheidung über mein Leben längst gefallen ist. Das erfahre ich bei Gott, in der Gemeinschaft („Im Verein ist Sport am schönsten!“), in der Kirche. Beim Loben und Danken, Klagen und Hoffen, Beten und Singen, das gerne öfter so begeistert und von Herzen kommend klingen darf wie im Stadion.

Der Autor

Frank Schuster, Pfarrer an der Martin-Luther-Kirche in Winzingen