625 Zuschauer sahen am Mittwochabend bei der SG Mußbach das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt und wurden mit 120 spannenden Minuten für ihr Kommen belohnt. Nachdem Niederkirchens Pascal Beyer in der 33. Minute die Rote Karte gesehen hatte, erzielte Marcel Baumann das 1:0 für Maikammer (43.). In Unterzahl erzwang Martin Lacher mit einem tollen Weitschuss zum 1:1 die Verlängerung (77.), in der Florian Schwertl in der 95. Minute nach einer Linksflanke zum 2:1 abstaubte. Danach wehrte Maikammers Torwart Daniel Enzenauer nach einen selbst verschuldeten Foulelfmeter ab (105.).