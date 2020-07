Der TSV Königsbach, der zum Zeitpunkt des Abbruchs der Saison 2019/2020 abgeschlagen den letzten Tabellenplatz der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt belegte, tritt freiwillig den Weg in die B-Klasse an. Die Königsbacher hatten zwar bereits schon lange für einen Neuanfang in der B-Klasse geplant, aber da der Südwestdeutsche Fußball-Verband entschieden hat, dass kein Team absteigen muss, hätte der Tabellenletzte in der A-Klasse bleiben können. Jetzt teilt der neue TSV-Trainer Carsten Klein mit, dass der Vorstand inzwischen seinem Vorschlag gefolgt sei und entschieden habe, freiwillig in die B-Klasse abzusteigen. „Dank großer Unterstützung aus den eigenen Reihen, insbesondere unserem Jugendleiter Dierk Moser, ist es mir gelungen, einen stabilen Kader zusammenzustellen“, sagt Klein. Insgesamt stünden ihm 21 Spieler zur Verfügung, darunter einige Altgediente, aber auch sieben Akteure aus den Reihen der eigenen A-Junioren. „Unsere Jugendarbeit ist grandios. Mein Ziel ist es, dass die Mannschaft in zwei Jahren zu 90 Prozent aus Spielern besteht, die aus der eigenen Jugend kommen“, ergänzt er. „Ich bin aber meinem Vorgänger Peter Ohlinger auch sehr dankbar, dass er eine so tolle Truppe hatte, welche die vergangene Saison auch ohne sportliche Erfolge durchziehen wollte. Ab jetzt möchte ich mit meiner Mannschaft auch wieder Gründe für positive Schlagzeilen liefern“, betont Klein. Er sei sich sicher, dass mit der neuen Mannschaft in der B-Klasse nicht gleich wieder Abstiegskampf drohe. „Das wäre für die Entwicklung der Spieler, die von den A-Junioren zu uns gestoßen ganz wichtig“, erklärt der neue TSV-Trainer.