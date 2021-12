„Nach vielen positiven Ergebnissen und unserer starken und stetig wachsenden Entwicklung in allen Bereichen vermelden wir die Vertragsverlängerung mit unserem Trainerteam der Ersten Mannschaft, Danko Boskovic und Thomas Hartmann“, informierte Andreas Anslinger Leiter der Fußballabteilung der TSG Deidesheim. Danko Boskovic, der 2019 erfolgreich den A-Lizenz-Lehrgang zum Trainer abgeschlossen hatte, ist bereits seit der Saison 2017/18 in Deidesheim im Amt. Er bestreitet somit in der kommenden Spielrunde sein sechstes Jahr als Spielertrainer bei der TSG. Hartmann war vor der Saison 2020/21 gekommen und unterstützte seitdem Boskovic in allen Bereichen. „Beide fühlen sich in Deidesheim sehr wohl und wollen die TSG auch in der Zukunft weiter nach vorne bringen“, erklärte Andreas Anslinger.