Die TSG Deidesheim ist mit sechs Toren im Heimspiel gegen den TuS Diedesfeld in die neue Saison der A-Klasse gestartet. Die Gastgeber hatten aber weitaus mehr als einen hohen Heimsieg zu feiern.

Die Deidesheimer Weinkerwe ist coronabedingt erneut ausgefallen. Bei der TSG Deidesheim gab es am Sonntagabend dennoch Kerwestimmung. Deren Team in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt West schlug am ersten