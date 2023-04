Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tom Schlegel spielte in der vergangenen Saison noch bei den Fußball-A-Junioren der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch. Erst seit Juli gehört er dem Kader des Fußball-Bezirksligisten VfB Haßloch an. In den ersten fünf Punktspielen dieser Saison bekam er insgesamt 511 Minuten Einsatzzeit. Lediglich VfB-Mannschaftskapitän Sebastian Pelgen mit 526 Minuten hat bislang eine Viertelstunde mehr auf dem Spielfeld gestanden.

Herr Schlegel, hatten Sie damit gerechnet, so schnell zum Stammpersonal zu gehören?

Ich habe mir erhofft, dass ich oft zum Einsatz komme, aber zunächst nicht