Fußball-A-Klasse-Aufsteiger SG Mußbach bestreitet in dieser Woche noch zwei Testspiele.

Die Mannschaft von Trainer Lukas Neu trifft am Freitag, 19.30 Uhr, zu Hause auf den Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch. Am Sonntag gastiert die SGM um 15 Uhr beim FC Palatia Böhl. Im ersten Neustadter Derby dieser Saison treffen am Samstag, 16 Uhr, der VfL Duttweiler (C-Klasse) und TuS Diedesfeld (A-Klasse) aufeinander. Zur gleichen Zeit erwartet der VfL Neustadt den FV Neuburg (A-Klasse Südpfalz). Am Samstag, 16 Uhr, gastiert die TSG Deidesheim bei Bezirksligist TSG Jockgrim, TuS Maikammer um 17.30 Uhr beim TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen. TuS Niederkirchen hat für Sonntag, 17 Uhr, ein Freundschaftsspiel bei der TSG Zellertal (B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord) vereinbart. Auch bei den A-Junioren finden Testspiele statt. Landesligist JSG 1. FC 08/VfB Haßloch erwartet am Samstag, 14 Uhr, beim VfB Haßloch den VfR Kaiserslautern (Landesliga Nahe/Westpfalz). Die JSG Mittelhaardt tritt am Sonntag, 16 Uhr, bei dem vom Neustadter Nicolas Wrede trainierten SV Bad Dürkheim an.