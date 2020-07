Auch der 1. FC 08 Haßloch bereitet sich nach der Corona-Zwangspause auf die neue Saison 2020/2021 in der geteilten Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz vor. Zu Freundschaftsspielen reisen die 08er am Freitag, 31. Juli, 19.30 Uhr, zur SG Mußbach und am 31. August, 19.30 Uhr, zum FSV Schifferstadt.

Dazwischen nehmen die 08er am Turnier des FV 21 Haßloch teil, informiert 08-Vorsitzender Jürgen Hurrle. Am 8. August (15 Uhr) treffen die Schwarz-Weißen auf den FSV Schifferstadt und am 12. August (19 Uhr) auf den SV Geinsheim. Der Finaltag ist am 15. August. Am 16. August, 16 Uhr, spielen die 08er in der Qualifikation zum Verbandspokal-Wettbewerb beim SV RW Seebach. Bei einem Sieg erreichten die 08er die erste Pokalrunde zu Hause gegen den SV Geinsheim am 19. August (19 Uhr). Bei einer Niederlage treten die 08er in der Qualifikationsrunde am 19. August, 19.15 Uhr, zu Hause gegen den FSV Offenbach an. Die zweite Pokalrunde ist am 22. August. Ein möglicher Gegner ist Phönix Bellheim. Am 6. September, 15.30 Uhr, beginnt für den 1. FC 08 Haßloch die neue Punktesaison in der Bezirksliga in Queichhambach.