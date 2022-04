Fußball-Landesligist SV Geinsheim hat erneut eine Niederlage einstecken müssen. Im Heimspiel der Abstiegsrunde gegen den bisherigen Tabellennachbarn SpVgg Ingelheim unterlag die Mannschaft von Trainer Rudi Brendel mit 2:5 (0:2).

Der Abstand der Geinsheimer zum rettenden fünften Tabellenplatz beträgt nun zehn Zähler. „Wir hätten mit denen nach Punkten gleichziehen können“, sagte der enttäuschte Geinsheimer Spielleiter Matthias Schanz. „Aber wir haben in diesem wichtigen Spiel am Anfang den Kampf nicht angenommen.“ Rudi Brendel bestätigte, dass sein Team in der ersten Hälfte „sehr schlecht“ gespielt habe. Dem 0:2 (0:1, 14., Teodonno; 0:2, 39. Yerima) zur Pause ließ Tim Schweikardt nur fünf Minuten nach Wiederbeginn den dritte Gästetreffer folgen. Nach einem Eigentor der Ingelheimer erhöhte Lars Flommersfeld auf 4:1 (63.). Nach einer Ecke von Patrick Linzenmeier verwertete Moritz Brendel einen Abpraller zum ersten selbst geschossenen Geinsheimer Tor: 2:4 (71.). Da seien sie wieder dran gewesen, sagte Rudi Brendel. Die Chance, noch näher dranzukommen, vergab dann allerdings Moritz Brendel: Nach einem Foul an SVG-Kapitän Yannik Schindler schoss er den Ball über das Tor von SpVgg-Schlussmann Bastian Rossmanith. Den Schlusspunkt setzte Lion Deisen zum 5:2 für die Gäste (86.). „Die wollten mehr, die waren aggressiver“, sagte Rudi Brendel zur Leistung der Ingelheimer. In der nächsten Begegnung der Abstiegsrunde treten die Geinsheimer am nächsten Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellendritten SV Gimbsheim an. Die Rheinhessen aus dem Landkreis Alzey-Worms haben ebenfalls verloren: mit 2:4 beim SV Viktoria Herxheim.