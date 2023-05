Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Geinsheimer haben gut gekämpft. Sie haben sich selbst ihre Leistung versaut wegen ihrer Gelb-Roten Karten.“ Steffen Wiegerling, der erstmals seit seinem Wechsel vom Fußball-Landesligisten SV Geinsheim zum Ligakonkurrenten FSV Offenbach wieder auf dem Geinsheimer Rasen spielt, spricht von einem „hart umkämpften Spiel“.

Geinsheim schießt zwar zwei Tore, verliert aber trotzdem. Auch weil der SVG am Ende mit zwei Spielern in Unterzahl ist. Und weil die Geinsheimer zu still sind. Die Gastgeber, Schlusslicht