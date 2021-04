Der SV Geinsheim erwartet am Sonntag (15.30 Uhr) den TuS Altleiningen in der Fußball-Landesliga. Mit dabei ist auch wieder der erfahrene Pascal Nebel, der zuletzt eine Rot-Sperre absitzen musste.

„Ich muss spielen“, sagt Nebel und lacht. Eigentlich dreht sich für den 30-Jährigen, der bei der BASF arbeitet, derzeit viel um das neue Eigenheim. Schließlich war er gerade in einem nahe gelegenen schwedischen Einrichtungshaus, um Möbel für das neue Heim zu erwerben. „Die liegen noch verpackt in der Garage“, erzählt er. Ausgepackt werde später.

Im Hause Nebel dreht sich alles um Fußball. Und der wird natürlich beim SV Geinsheim gespielt. „Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr in diesem Verein. Bis jetzt hat mich noch niemand dort fortgebracht“, sagt er. Und muss ob dieser Feststellung gleich wieder lachen. Weniger zum Lachen zumute war ihm allerdings am dritten Spieltag in Ruchheim. Dort sah er für ein Foul in der Nachspielzeit die Rote Karte. „Ich war zu spät, klar war es ein Foul. Aber die Rote Karte war vielleicht ein wenig zu viel des Guten“, blickt er zurück. Es folgten zwei Spiele, in denen er seiner Mannschaft von jenseits des Spielfeldes zuschauen musste.

Neue Position

„Wir haben eine sehr junge Mannschaft, im Durchschnitt vielleicht 22 oder 23 Jahre alt. Sie brauchen Erfahrung auf dem Platz. Und dafür bin ich da“, erklärt Nebel, warum er in Geinsheim gebraucht werde. Und schiebt gleich hinterher: „Früher war ich Stürmer. Jetzt bin ich eher derjenige, der die Stürmer vorne bedient. Wir haben eben wenig erfahrene Akteure, die den freien Raum erkennen.“

So sei es auch nicht verwunderlich, dass seine Mannschaft bis jetzt nur einen Punkt gesammelt habe. „Uns fehlt natürlich das Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg am Wochenende gehst du natürlich auch ganz anders in die folgende Trainingswoche“, kennt Nebel die Probleme, die mit fehlendem Erfolg einhergehen.

Auch als Co-Trainer aktiv

Ob es gerade gegen Altleiningen den ersten Dreier zu bejubeln geben wird, ist ungewiss. Auch wenn sich die Mannschaften innerhalb der Landesliga gut kennen. „Dort ist ein neuer Trainer im Amt. Und er hat einige Spieler mitgebracht, die bereits in der Ober- und Verbandsliga aufgelaufen sind“, sagt Nebel. „Aber sie müssen hier nach unseren Regeln spielen. Sie haben in Altleiningen einen kleinen Kunstrasen, wir haben dagegen ein großen Naturrasen.“

Noch bis Sonntag hat Nebel, der mit Christoph Appel auch als Co-Trainer gefordert ist, die Zeit seine Mannschaft auf den Gegner einzustellen. Und vielleicht noch den einen oder anderen Möbelkarton zu öffnen.