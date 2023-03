Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag tritt der SV Geinsheim zu seinem vorerst letzten Landesliga-Spiel an. In der nächsten Saison muss das Team von Kapitän Yannic Schindler eine Klasse tiefer in der Bezirksliga spielen. Nach dem Schlusspfiff feiert der SVG trotzdem.

Egal, wie es um die Fußball-Mannschaft des SV Geinsheim steht: Yannic Schindler kämpft um jeden Zentimeter auf dem Rasen, um jeden Ballgewinn. Er gibt sich nie geschlagen. Der noch 30-Jährige