Ein Fußballer des VfL Neustadt, der in der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West spielt, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Darüber informiert der VfL. Der Spieler sei am Donnerstag zum letzten Mal im Mannschaftstraining gewesen. Das Gesundheitsamt in Ludwigshafen, dort hat er sich dem Test unterzogen, will laut VfL die Kontakte des Fußballers eventuell bis zum vergangenen Wochenende zurückverfolgen. Am vergangenen Sonntag hatte der VfL Neustadt den FV Hanhofen mit 6:1 besiegt. Die für Sonntag, 13 Uhr, vorgesehene Partie zwischen dem VfL Neustadt und dem 1. FC 08 Haßloch II ist nun ebenso abgesetzt worden wie die Begegnung FV Hanhofen gegen die TuS Lachen-Speyerdorf.