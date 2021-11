Auf der Sportanlage in Neidenfels gehen die Lichter an: Der Förderverein Kunstrasenplatz Neidenfels hat sein neues Projekt „Umrüstung der bestehenden Flutlichtanlage gegen neue LED-Fluter“ umgesetzt.

Das Projekt in Höhe von rund 20.000 Euro sei, auch coronabedingt, nach einer Vorbereitungszeit von etwa einem Jahr erfolgreich fertig gestellt worden. Aufgrund steigender Strompreise würden sich die Kosten für die neue LED-Anlage schnell refinanzieren, teilt Gerrit Volz, Schriftführer des Fördervereins Sportplatz Neidenfels, mit. Die sechs neuen Doppel-Fluter wurden von der Fachfirma Sans aus Bexbach nach Lichtberechnungen mit einer Leistung von 950 Watt und einer Lichtstärke von 134 000 Lumen ausgestattet. Als die neue Flutlichtanlage zum ersten Mal in Betrieb genommen worden sei, „wurde erst allen so richtig klar, wie schlecht die Lichtverhältnisse tatsächlich waren“. Zuletzt sei es immer schwieriger geworden, defekte Röhren zu ersetzten.

Volz: „Nach der Fertigstellung des Kunstrasenplatzes 2016, dem Anschaffen von Geräten zur Erhaltung des Platzes sowie dem Abschluss eines Wartungs- und Pflegevertrages, war dies ein weiteres wichtiges Projekt des Fördervereins.“