Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Landesligist VfB Haßloch wr zuletzt im Aufwind. Jetzt wurde sein Aufwärtstrend jäh unterbrochen. Der Aufsteiger verlor bei Tabellenführer Viktoria Herxheim mit 0:9. VfB-Trainer Sebastian Schulz stand für 53 Minuten selbst auf dem Platz.

Herr Schulz, hat es Ihnen Spaß bereitet, wieder einmal längere Zeit in der Ersten Mannschaft zu spielen?

Am Samstag hat es schon Spaß gemacht, aber am Sonntag