Dominique Heintz will helfen. Der aus Kirrweiler stammende Fußball-Profi des SC Freiburg spendet deshalb Geld. Wie viel es ist, will er nicht verraten. „Schon viel“, sagt er nur und betont, dass es ihm einfach nur darum gehe, denjenigen zu helfen, „denen es nicht so gut geht“. Speziell Kindern aus Familien, „die nicht viel Geld haben“, will er unterstützen mit Hilfe der Sports-total-Stiftung. Der Verbandsgemeinde Maikammer wird deshalb am Donnerstag Geld überwiesen.

Diese Stiftung mit Sitz in Monheim unterstützt Kinder und Jugendliche, in Not geratene Familien und macht sich für die Sportförderung stark. Die Stiftung sei