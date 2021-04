Es wäre am Sonntag das erste Mal gewesen, dass sich die Frauenfußball-Mannschaften des FC Ingolstadt 04 und des 1. FFC Niederkirchen gegenübergestanden hätten. Am Donnerstag war diese Begegnung des letzten Vorrundenspieltages der Zweiten Bundesliga Süd noch für Sonntag angesetzt gewesen. Am Freitag wurde sie zunächst auf 14 Uhr verlegt, am Samstag schließlich abgesagt.

Am Samstag um 12.57 Uhr verschickte Kirsten Schuck, Pressesprecherin für Frauen- und Juniorinnenfußball des FC Ingolstadt 04, allen akkreditierten Medienvertretern eine Mail mit der Nachricht, dass die Begegnung aufgrund mehrerer Coronafälle ausfallen müsse.

FFC-Geschäftsführerin Anja Marx zeigte sich über den Inhalt dieser Mail etwas verwundert. „Bei der Mannschaftstestung war bei einer unserer Spielerinnen ein Antigengest positiv ausgefallen. Dies haben wir sofort dem Deutschen Fußball-Bund gemeldet, so dass die Partie abgesagt wurde“, informierte sie. Dass die Oberbayern von mehreren Coronafällen gesprochen hätten, habe sie deshalb verwundert. „Vielleicht gab es ja auch bei Ingolstadt positive Ergebnisse. Fakt ist aber, dass es sich dann wie bei unserer Spielerin auch noch nicht um einen Coronafall handelt. Dies zeigt dann erst ein PCR-Test“, stellte Marx klar. Am Samstagabend war dann auf der Internetseite des FC Ingolstadt 04 zu lesen, dass das Spiel aufgrund von mehreren positiven Coronatests beim Gegner, also dem 1. FFC Niederkirchen, abgesagt worden sei.

Wie auch immer: Das erste Gastspiel der Niederkirchenerinnen in Ingolstadt ist zunächst einmal vertagt und wird voraussichtlich an einem Mittwoch nachgeholt. Nach dem Spiel beim FC Bayern München II ergibt sich für den FFC dadurch eine weitere logistische Herausforderung, da auch die zweite Fahrt in dieser Saison nach Oberbayern an einem Werktag bewältigt werden muss.

Der Rückrundenauftakt findet für den FFC am kommenden Wochenende übrigens auch im Freistaat Bayern statt: Wenn die Corona-Pandemie nicht für einen weiteren Spielausfall sorgt, gastiert Schlusslicht Niederkirchen am Sonntag, 14 Uhr, beim Mitaufsteiger und Tabellennachbarn FC Würzburger Kickers.