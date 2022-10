Verbandsligist TSV Königsbach gewann in Runde zwei um den Fußball-B-Junioren-Verbandspokal bei Landesliga-Schlusslicht TuS Altrip mit 5:0. Landesligist JSG Haßloch schlug den eine Klasse höher angesiedelten SV Phönix Schifferstadt mit 4:2.

In einem von Anfang an ansehnlichen und mit viel Tempo geführten Spiel, das sehr fair verlief, gingen die Haßlocher verdient in Führung. Bis zum 1:0 durch Okan Ficici (10.) hatten sie mehrere Möglichkeiten, die sie jedoch nicht nutzten. Der Schifferstadter Torhüter entschärfte einige Haßlocher Schüsse.

„Vor allem unsere hoch stehenden Außenverteidiger und die Flügelspieler haben es immer wieder geschafft, mit tiefen Läufen hinter die Schifferstadter Viererabwehrkette zu kommen und so für Gefahr zu sorgen“, lobte JSG-Trainer Uwe Rudingsdorfer. Aus solch einer Situation entstand das 2:0 (30.), welches erneut Okan Ficici erzielte. Nach diesem Treffer boten sich den Haßlochern weitere Chancen. Diese blieben aber ungenutzt. Einen Haßlocher Fehler nutzte schließlich Gästespieler Angelo Lentini, um noch vor der Pause auf 1:2 zu verkürzen (39.). In der 44. Minute sah Luis Paulis, dass Phönix-Schlussmann Fabio Krämer zu weit vor seinem Tor stand: Er traf aus etwa 40 Metern zum 3:1. Nur neun Minuten später gelang dem Schifferstadter Neil Schneider nach einer Einzelaktion das 2:3 (53.). Die Haßlocher ließen sich davon nicht beeindrucken. Von ihren vielen weiteren Möglichkeiten nutzte Luca Lippmann eine davon zum 4:2-Endstand.

„Ein großes Lob an meine Mannschaft, die wieder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung das Spiel für sich entschied“, freute sich Rudingsdorfer, dessen Team in der B-Junioren-Landesliga Vorderpfalz nach sieben Spieltagen den dritten Tabellenplatz belegt.